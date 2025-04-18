Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 203 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
Антитусин таблетки блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Антитусин таблетки блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Антитусин таблетки блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Антитусин таблетки блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
30,50
Економія при броні: -1,90 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
33,50
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
28,78
Економія при броні: -3,67 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Антитусин таблетки блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
32,40
Економія при броні: -6,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
32,60
Економія при броні: -9,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Антитусин таблетки блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Антитусин таблетки блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
32,01
Економія при броні: -1,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
28,88
Економія при броні: -3,69 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
33,50
Економія при броні: -10,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
32,07
Економія при броні: -3,86 грн