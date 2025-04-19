Львів (адресу не вказано)
Доступно в 179 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Антитусин таблетки блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
31,84
Економія при броні: -5,51 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
32,70
Економія при броні: -10,50 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Антитусин таблетки блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Swiss pharmacy
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
32,70
Економія при броні: -10,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
35,00
Економія при броні: -12,80 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
32,03
Економія при броні: -5,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
30,23
Економія при броні: -1,47 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
32,70
Економія при броні: -10,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
33,50
Економія при броні: -11,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
32,70
Економія при броні: -10,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
Антитусин таблетки блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
32,70
Економія при броні: -10,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Антитусин таблетки блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
32,70
Економія при броні: -10,50 грн