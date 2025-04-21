Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 97 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
30,78
Економія при броні: -1,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
31,67
Економія при броні: -1,24 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
Антитусин таблетки блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Антитусин таблетки блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Антитусин таблетки блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Антитусин таблетки блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
33,50
Економія при броні: -10,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
29,56
Економія при броні: -5,22 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
28,99
Економія при броні: -4,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
32,70
Економія при броні: -9,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
Антитусин таблетки блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
32,70
Економія при броні: -9,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
32,70
Економія при броні: -9,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
31,78
Економія при броні: -6,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
Антитусин таблетки блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Антитусин таблетки блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
29,45
Економія при броні: -1,93 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
29,68
Економія при броні: -2,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
32,70
Економія при броні: -9,90 грн