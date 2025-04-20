Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 149 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Антитусин таблетки блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
31,74
Економія при броні: -0,98 грн
Антитусин таблетки блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
53,29
Економія при броні: -1,65 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
29,11
Економія при броні: -1,65 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
32,70
Економія при броні: -10,20 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Антитусин таблетки блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
54,00
Економія при броні: -6,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
Антитусин таблетки блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
32,70
Економія при броні: -10,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Антитусин таблетки блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
29,52
Економія при броні: -0,92 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
32,70
Економія при броні: -10,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Антитусин таблетки блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
29,38
Економія при броні: -1,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
30,83
Економія при броні: -5,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
29,73
Економія при броні: -1,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
31,38
Економія при броні: -2,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
34,09
Економія при броні: -2,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
30,90
Економія при броні: -3,49 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Антитусин таблетки блістер №10
ТОВ "Тернофарм"
33,14
Економія при броні: -1,21 грн