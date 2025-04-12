Пол-Пала (Pol-Pala)
Пол-Пала інструкція із застосування
Лікарська форма
Трава.
Листя, суцвіття, квітки, плоди, шматочки стебел, коренів різної форми. Колір сірувато-зелений.
Фармакотерапевтична група
Діуретичні засоби.
Фармакологічні властивості
Трава ерви шерстистої (пол-пала) містить флавоноїди, полісахариди, слиз, органічні кислоти, дубильні речовини, кумарини, сапоніни.
Препарати ерви шерстистої проявляють салуретичний та діуретичний ефект, який супроводжується збільшенням виділення іонів натрію та кальцію, зниженням вмісту сечовини у плазмі крові.
Протипоказання
Гіперчутливість до препарату. Остеопороз; захворювання, що супроводжуються підвищеним виділенням Са2+ (у т.ч. рахіт, гіпопаратиреоз, ниркова остеодистрофія). Наявність каменів, що перевищують діаметр сечоводу.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Невідома.
Особливості застосування
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Інформація щодо досвіду застосування препарату у період вагітності або годування груддю відсутня.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Немає даних.
Спосіб застосування та дози
2 столові ложки трави помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хвилин. Охолодити при кімнатній температурі 45 хвилин, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Дорослим приймати у теплому вигляді по 1/4–1/2 склянки 2–3 рази на добу за 15–20 хвилин до їди. Перед вживанням настій рекомендується збовтати.
Приготовлену водну витяжку зберігати у холодильнику (при температурі 2–8 о С) не більше 2 діб.
Курс лікування становить 10–30 днів.
Діти. Препарат протипоказаний дітям.
Передозування
Повідомлення відсутні.
Побічні реакції
У поодиноких випадках можлива нудота. Алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипи, свербіж та набряк шкіри).
Термін придатності
3 роки.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
В оригінальній упаковці при температурі не вище 30о С.
Упаковка
По 40 г або 50 г у пачках з внутрішнім пакетом.
Категорія відпуску
Без рецепта.