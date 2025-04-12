Інші діуретики, в тому числі рослинні препарати з діуретичним ефектом

Пол-Пала (Pol-Pala)

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Пол-Пала
Пол-Пала
Трава 40 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 53,78 грн
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Пол-Пала
Пол-Пала
Трава 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 89,90 грн
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Інструкція вказана для Пол-Пала трава 40 г пачка з внутрішн. пакетом №1

Пол-Пала інструкція із застосування

Інструкція вказана для Пол-Пала трава 40 г пачка з внутрішн. пакетом №1

Лікарська форма

Трава.

Листя, суцвіття, квітки, плоди, шматочки стебел, коренів різної форми. Колір сірувато-зелений.

Фармакотерапевтична група

Діуретичні засоби.

Фармакологічні властивості

Трава ерви шерстистої (пол-пала) містить флавоноїди, полісахариди, слиз, органічні кислоти, дубильні речовини, кумарини, сапоніни.

Препарати ерви шерстистої проявляють салуретичний та діуретичний ефект, який супроводжується збільшенням виділення іонів натрію та кальцію, зниженням вмісту сечовини у плазмі крові.

Протипоказання

Гіперчутливість до препарату. Остеопороз; захворювання, що супроводжуються підвищеним виділенням Са2+ (у т.ч. рахіт, гіпопаратиреоз, ниркова остеодистрофія). Наявність каменів, що перевищують діаметр сечоводу.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Невідома.

Особливості застосування

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Інформація щодо досвіду застосування препарату у період вагітності або годування груддю відсутня.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Немає даних.

Спосіб застосування та дози

2 столові ложки трави помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хвилин. Охолодити при кімнатній температурі 45 хвилин, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Дорослим приймати у теплому вигляді по 1/4–1/2 склянки 2–3 рази на добу за 15–20 хвилин до їди. Перед вживанням настій рекомендується збовтати.

Приготовлену водну витяжку зберігати у холодильнику (при температурі 2–8 о С) не більше 2 діб.

Курс лікування становить 10–30 днів.

Діти. Препарат протипоказаний дітям.

Передозування

Повідомлення відсутні.

Побічні реакції

У поодиноких випадках можлива нудота. Алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипи, свербіж та набряк шкіри).

Термін придатності

3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання

В оригінальній упаковці при температурі не вище 30о С.

Упаковка

По 40 г або 50 г у пачках з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Характеристики
Виробник
ЗАТ "Ліктрави"
Форма випуску
Трава
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
40 г
Кількість штук в упаковці
1 шт.
ATC-група
Реєстрація
UA/8884/01/01 від 16.05.2018
Міжнародна назва