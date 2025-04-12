2 столові ложки трави помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хвилин. Охолодити при кімнатній температурі 45 хвилин, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Дорослим приймати у теплому вигляді по 1/4–1/2 склянки 2–3 рази на добу за 15–20 хвилин до їди. Перед вживанням настій рекомендується збовтати.

Приготовлену водну витяжку зберігати у холодильнику (при температурі 2–8 о С) не більше 2 діб.

Курс лікування становить 10–30 днів.

Діти. Препарат протипоказаний дітям.