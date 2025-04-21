Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
94,41
Економія при броні: -4,64 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
77,60
Економія при броні: -6,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
91,54
Економія при броні: -24,57 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
94,34
Економія при броні: -4,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
91,77
Економія при броні: -8,16 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
67,88
Економія при броні: -6,05 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
103,80
Економія при броні: -32,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
105,90
Економія при броні: -34,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
95,92
Економія при броні: -33,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
105,90
Економія при броні: -34,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пл. Привокзальна, -
1.1 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.1 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.2 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Станція Вінниця, 19
1.2 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"