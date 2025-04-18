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Пол-Пала (Pol-Pala)

Пол-Пала (Pol-Pala)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 300 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
75,67 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
102,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
82,37 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
71,18 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
70,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
84,15 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
82,71 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
93,67 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
68,92 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
103,80
Економія при броні: -31,10 грн
72,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
94,12 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
101,14 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
83,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
69,26 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
70,88 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
103,36 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
83,82 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
103,43 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
94,07
Економія при броні: -29,95 грн
64,12 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
69,09 грн
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