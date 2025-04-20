Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 119 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
92,57
Економія при броні: -17,45 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
87,84
Економія при броні: -4,37 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
94,04
Економія при броні: -9,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
90,64
Економія при броні: -7,24 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
87,49
Економія при броні: -4,09 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
91,72
Економія при броні: -8,32 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
93,94
Економія при броні: -23,33 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
87,44
Економія при броні: -16,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
86,75
Економія при броні: -16,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
78,58
Економія при броні: -4,98 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
93,83
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
96,63
Економія при броні: -15,76 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"