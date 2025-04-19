Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 192 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
92,77
Економія при броні: -10,62 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
93,37
Економія при броні: -11,22 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
105,90
Економія при броні: -34,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
96,01
Економія при броні: -12,07 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
86,37
Економія при броні: -7,63 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
97,25
Економія при броні: -18,51 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
92,56
Економія при броні: -13,41 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
95,70
Економія при броні: -24,53 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
93,70
Економія при броні: -27,52 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
82,05
Економія при броні: -2,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
85,90
Економія при броні: -6,75 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
95,18
Економія при броні: -8,50 грн