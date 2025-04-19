Львів (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
72,86
Економія при броні: -4,43 грн
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
105,90
Економія при броні: -35,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
105,90
Економія при броні: -35,00 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
94,67
Економія при броні: -26,23 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
103,80
Економія при броні: -32,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
96,30
Економія при броні: -25,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
96,30
Економія при броні: -25,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
105,90
Економія при броні: -35,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
103,80
Економія при броні: -32,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
96,30
Економія при броні: -25,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
105,90
Економія при броні: -35,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
96,30
Економія при броні: -25,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
72,37
Економія при броні: -3,96 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
96,30
Економія при броні: -25,40 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
105,90
Економія при броні: -35,00 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
93,99
Економія при броні: -25,58 грн