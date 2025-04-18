Київ (адресу не вказано)
Доступно в 628 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
103,80
Економія при броні: -28,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
93,25
Економія при броні: -27,37 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
86,22
Економія при броні: -14,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
105,90
Економія при броні: -30,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
91,75
Економія при броні: -18,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
96,04
Економія при броні: -17,43 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
73,98
Економія при броні: -2,22 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
105,90
Економія при броні: -30,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
95,95
Економія при броні: -3,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
68,65
Економія при броні: -11,70 грн