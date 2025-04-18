Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 154 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
72,59
Економія при броні: -4,53 грн
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
94,06
Економія при броні: -3,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
75,38
Економія при броні: -4,55 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
105,90
Економія при броні: -34,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
59,78
Економія при броні: -1,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
73,72
Економія при броні: -2,89 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
105,90
Економія при броні: -34,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
74,30
Економія при броні: -3,40 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Пол-Пала трава 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
94,60
Економія при броні: -5,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
90,64
Економія при броні: -4,54 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"