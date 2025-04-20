Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 128 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
90,82
Економія при броні: -12,60 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
94,40
Економія при броні: -4,49 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
105,90
Економія при броні: -35,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
92,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
87,10
Економія при броні: -2,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
86,82
Економія при броні: -5,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
81,37
Економія при броні: -2,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
95,85
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
87,04
Економія при броні: -3,17 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
92,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
87,52
Економія при броні: -3,12 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
82,94
Економія при броні: -4,36 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
3.3 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
3.4 км
Пол-Пала трава 40 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"