При індивідуальній підвищеній чутливості до компонентів препарату можливий розвиток місцевих алергічних реакцій (висипання, свербіж, гіперемія та набрякання шкіри).

З боку центральної нервової системи: сонливість, пригнічення емоційних реакцій, психічна депресія.

З боку шлунково-кишкового тракту: сухість у роті, відчуття спраги, порушення смакових відчуттів, дисфагія, зменшення моторики кишечнику аж до атонії, зменшення тонусу жовчовивідних шляхів та жовчного міхура, нудота, блювання, спастичний біль у животі.

З боку нирок та сечовивідних шляхів: утруднення та затримка сечовипускання.

Кардіальні розлади: відчуття серцебиття; аритмія, включаючи екстрасистолію; ішемія міокарда.

Судинні розлади: почервоніння обличчя, відчуття припливів.

Неврологічні розлади: головний біль, запаморочення, дизартрія. Тривале застосування може спричинити так звану полинну епілепсію.

З боку органів зору: розширення зіниць, фотофобія, параліч акомодації, підвищення внутрішньоочного тиску.

З боку дихальної системи та органів середостіння: зменшення секреторної активності та тонусу бронхів, що призводить до утворення в'язкого мокротиння, яке тяжко відкашлюється.

З боку шкіри та підшкірної клітковини: кропив'янка, ексфоліативний дерматит, гіперемія.

З боку імунної системи: анафілактичні реакції, ангіоневротичний набряк, анафілактичний шок.

Інші: зменшення потовиділення, сухість шкіри, зниження працездатності, слабкість.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.