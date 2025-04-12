Шлункові краплі (Guttae stomachicae)
Шлункові краплі інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 1 мл препарату містить: валеріани настойки (valerianae tinctura) (1:5) (екстрагент — етанол 70%) — 0,4 мл, полину настойки (Absinthii tinctura) (1:5) (екстрагент — етанол 70%) — 0,3 мл, м'яти перцевої настойки (Menthae piperitae tinctura) (1:20) (екстрагент — етанол 90%) — 0,2 мл, красавки настойки (Belladonnae tinctura) (1:10) (екстрагент — етанол 40%) — 0,1 мл.
Лікарська форма
Краплі оральні.
Основні фізико-хімічні властивості: рідина червоно-бурого кольору, характерного запаху. В процесі зберігання можливе випадання осаду.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються при функціональних порушеннях шлунково-кишкового тракту.
Код АТХ А03В.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Знеболювальна дія крапель при гастралгії зумовлена дією суми алкалоїдів красавки. Препарат чинить помірну спазмолітичну дію, має седативний ефект за рахунок валеріани і м'яти перцевої, що входять до складу препарату; настойка полину нормалізує функції шлунка, рефлекторно спричиняє посилення секреції шлункового соку, покращення процесу травлення.
Фармакокінетика.
Не вивчалась.
Показання
Гастралгія, невиразкова диспепсія, хронічний гастрит зі зниженою секреторною функцією шлунка, дискінезія жовчовивідних шляхів за гіперкінетичним типом.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату.
Захворювання шлунково-кишкового тракту, що супроводжується непрохідністю, підвищена шлункова секреція, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки, рефлюкс-езофагіт. Жовчнокам'яна хвороба. Затримка сечі або схильність до неї.
Захворювання серцево-судинної системи, при яких збільшення частоти серцевих скорочень небажане: миготлива аритмія; тахікардія, хронічна серцева недостатність, ішемічна хвороба серця, мітральний стеноз, тяжка артеріальна гіпертензія. Глаукома.
Епілепсія, депресія та інші захворювання, що супроводжуються пригніченням діяльності центральної нервової системи.
Бронхіальна астма. Спазмофілія. Міастенія. Гіпертермічний синдром. Тиреотоксикоз. Гостра кровотеча. Наявність в анамнезі кровотеч з органів малого таза. Анемія.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Валеріана, яка входить до складу лікарського засобу, може потенціювати дію седативних, снодійних, аналгетичних, спазмолітичних та серцевих засобів.
Алкалоїди красавки зменшують або припиняють дію м-холіноміметиків, антихолінестеразних речовин, потенціюють аритмогенну дію інгібіторів моноаміноксидази, серцевих глікозидів, клофеліну, холінолітичні властивості хінідину, новокаїнаміду, ефекти барбітуратів, адреноміметиків, антигістамінних препаратів, транквілізаторів. З ацетатом свинцю, солями кальцію, таніном, настойкою конвалії препарат утворює осади.
Особливості застосування
Пацієнтам зі шлунково-стравохідним рефлюксом (печією) слід уникати застосування препарату, оскільки може збільшитися печія.
Недотримання рекомендацій щодо застосування лікарського засобу може зашкодити здоров'ю.
Ефект препарату знижується в осіб, які палять і вживають гостру та гарячу їжу.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Не застосовувати у період вагітності або годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
У період лікування слід утримуватись від керування автомобілем та виконання роботи, що потребує підвищеної уваги та швидкості реакції.
Спосіб застосування та дози
Дорослим та дітям віком від 12 років застосовувати внутрішньо по 15–30 крапель з невеликою кількістю кип'яченої води 3–4 рази на добу за півгодини до їди. Тривалість курсу лікування визначає лікар залежно від досягнутого ефекту та переносимості препарату.
Діти
Препарат протипоказаний дітям віком до 12 років.
Передозування
Симптоми: посилення проявів побічних реакцій, головний біль, запаморочення, загальна слабкість, нудота, блювання, біль у животі, тахікардія, зниження артеріального тиску, збудження, дратівливість, тремор, безсоння, гіпертермія, пригнічення центральної нервової системи, зниження гостроти слуху та зору, пригнічення активності дихального і судинного центрів, втрата свідомості.
Лікування. Негайно припинити застосування препарату. Промивання шлунка, парентеральне введення холіноміметиків та антихолінестеразних засобів. Лікування симптоматичне.
Побічні реакції
При індивідуальній підвищеній чутливості до компонентів препарату можливий розвиток місцевих алергічних реакцій (висипання, свербіж, гіперемія та набрякання шкіри).
З боку центральної нервової системи: сонливість, пригнічення емоційних реакцій, психічна депресія.
З боку шлунково-кишкового тракту: сухість у роті, відчуття спраги, порушення смакових відчуттів, дисфагія, зменшення моторики кишечнику аж до атонії, зменшення тонусу жовчовивідних шляхів та жовчного міхура, нудота, блювання, спастичний біль у животі.
З боку нирок та сечовивідних шляхів: утруднення та затримка сечовипускання.
Кардіальні розлади: відчуття серцебиття; аритмія, включаючи екстрасистолію; ішемія міокарда.
Судинні розлади: почервоніння обличчя, відчуття припливів.
Неврологічні розлади: головний біль, запаморочення, дизартрія. Тривале застосування може спричинити так звану полинну епілепсію.
З боку органів зору: розширення зіниць, фотофобія, параліч акомодації, підвищення внутрішньоочного тиску.
З боку дихальної системи та органів середостіння: зменшення секреторної активності та тонусу бронхів, що призводить до утворення в'язкого мокротиння, яке тяжко відкашлюється.
З боку шкіри та підшкірної клітковини: кропив'янка, ексфоліативний дерматит, гіперемія.
З боку імунної системи: анафілактичні реакції, ангіоневротичний набряк, анафілактичний шок.
Інші: зменшення потовиділення, сухість шкіри, зниження працездатності, слабкість.
У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 25 мл у флаконах-крапельницях або флаконах (у пачці або без пачки).
Категорія відпуску
Без рецепта.