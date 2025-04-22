Шлункові краплі (Guttae stomachicae)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 85 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
55,30
Економія при броні: -10,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
48,50
Економія при броні: -1,46 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
55,30
Економія при броні: -10,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
63,60
Економія при броні: -18,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
55,22
Економія при броні: -4,21 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
58,20
Економія при броні: -13,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
58,58
Економія при броні: -7,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
63,60
Економія при броні: -18,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
54,59
Економія при броні: -3,58 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
59,10
Економія при броні: -14,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
55,04
Економія при броні: -4,03 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
63,60
Економія при броні: -18,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
54,11
Економія при броні: -4,89 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
63,60
Економія при броні: -18,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
59,10
Економія при броні: -14,30 грн