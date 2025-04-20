Шлункові краплі (Guttae stomachicae)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 148 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
62,58
Економія при броні: -3,09 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
69,12
Економія при броні: -3,44 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
62,12
Економія при броні: -2,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
56,88
Економія при броні: -1,66 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
57,96
Економія при броні: -2,71 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
55,30
Економія при броні: -11,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
57,64
Економія при броні: -2,34 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
55,51
Економія при броні: -8,49 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
63,60
Економія при броні: -19,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
59,71
Економія при броні: -8,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
59,24
Економія при броні: -7,96 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
62,30
Економія при броні: -18,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
59,79
Економія при броні: -7,69 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма