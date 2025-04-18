Шлункові краплі (Guttae stomachicae)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 175 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
54,62
Економія при броні: -4,75 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
63,60
Економія при броні: -19,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
56,90
Економія при броні: -12,40 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
58,20
Економія при броні: -13,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
58,52
Економія при броні: -4,65 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
55,60
Економія при броні: -11,10 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
58,74
Економія при броні: -4,11 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Шевченка, 161
2.0 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
2.1 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма