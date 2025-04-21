Шлункові краплі (Guttae stomachicae)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
54,72
Економія при броні: -2,89 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
63,60
Економія при броні: -18,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
51,76
Економія при броні: -4,55 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
59,10
Економія при броні: -14,00 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
63,60
Економія при броні: -18,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
57,21
Економія при броні: -4,33 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
62,30
Економія при броні: -17,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
63,60
Економія при броні: -18,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
54,51
Економія при броні: -3,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
54,23
Економія при броні: -3,66 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
59,10
Економія при броні: -14,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
54,30
Економія при броні: -4,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
55,27
Економія при броні: -5,95 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
63,60
Економія при броні: -18,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма