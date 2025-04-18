Шлункові краплі (Guttae stomachicae)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 800 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
58,20
Економія при броні: -13,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
59,10
Економія при броні: -14,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
56,20
Економія при броні: -12,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
59,34
Економія при броні: -4,98 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
55,04
Економія при броні: -2,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
63,60
Економія при броні: -18,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
59,76
Економія при броні: -5,74 грн