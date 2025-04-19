Шлункові краплі (Guttae stomachicae)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 213 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
57,25
Економія при броні: -2,33 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
59,42
Економія при броні: -4,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
59,39
Економія при броні: -3,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
63,60
Економія при броні: -19,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
63,60
Економія при броні: -19,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
54,47
Економія при броні: -8,47 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
59,14
Економія при броні: -7,02 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
59,10
Економія при броні: -15,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
58,99
Економія при броні: -6,91 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
51,70
Економія при броні: -2,85 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
58,96
Економія при броні: -7,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
59,85
Економія при броні: -8,19 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
57,72
Економія при броні: -5,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
42,34
Економія при броні: -1,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
58,59
Економія при броні: -6,04 грн