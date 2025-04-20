Шлункові краплі (Guttae stomachicae)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 124 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
53,66
Економія при броні: -3,43 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
53,49
Економія при броні: -4,05 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
63,60
Економія при броні: -19,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
55,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
63,60
Економія при броні: -19,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
57,79
Економія при броні: -1,95 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
55,30
Економія при броні: -11,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
53,88
Економія при броні: -2,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
60,60
Економія при броні: -6,62 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
63,60
Економія при броні: -19,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
53,92
Економія при броні: -2,05 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
52,78
Економія при броні: -4,88 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
55,03
Економія при броні: -6,56 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
54,66
Економія при броні: -4,16 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
59,10
Економія при броні: -15,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
58,61
Економія при броні: -4,14 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
3.7 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма