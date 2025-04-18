Шлункові краплі (Guttae stomachicae)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 204 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
63,36
Економія при броні: -3,95 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
54,80
Економія при броні: -1,91 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
58,64
Економія при броні: -4,66 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
54,27
Економія при броні: -5,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
55,30
Економія при броні: -11,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
51,66
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
54,12
Економія при броні: -5,09 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
63,60
Економія при броні: -19,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
58,68
Економія при броні: -4,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
58,86
Економія при броні: -3,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
54,74
Економія при броні: -5,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Шлункові краплі краплі оральні флакон 25 мл №1
Юніфарма