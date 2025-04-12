Фармакодинаміка.

Борна кислота належить до групи антисептичних засобів. Чинить антисептичну, фунгістатичну, а також протипедикульозну та в'яжучу дію. Коагулює білки (у тому числі ферментні) мікробних клітин, порушує проникність клітинної оболонки. Затримує ріст і розвиток бактерій. Чинить слабку подразнювальну дію на грануляційні тканини.

Фармакокінетика.

Адсорбується через ушкоджену шкіру, ранову поверхню, слизову оболонку травного тракту (при випадковому прийомі внутрішньо).

Борна кислота може накопичуватися в органах і тканинах організму. Виводиться повільно (при повторному надходженні відбувається кумуляція).