Борна мазь 5% (Ointment acidi borici 5%)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 122 аптеках у Кривий Ріг
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
55,17
Економія при броні: -2,74 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
50,47
Економія при броні: -7,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
54,02
Економія при броні: -1,57 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
51,26
Економія при броні: -2,39 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
50,00
Економія при броні: -12,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
50,89
Економія при броні: -2,07 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
47,93
Економія при броні: -5,32 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
49,60
Економія при броні: -12,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
47,88
Економія при броні: -5,28 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
49,86
Економія при броні: -3,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
51,33
Економія при броні: -5,21 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
47,62
Економія при броні: -2,87 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
50,29
Економія при броні: -4,16 грн