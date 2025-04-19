Борна мазь 5% (Ointment acidi borici 5%)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 221 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
46,96
Економія при броні: -3,24 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
46,88
Економія при броні: -3,16 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
50,60
Економія при броні: -13,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
50,00
Економія при броні: -12,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
47,70
Економія при броні: -2,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
50,50
Економія при броні: -13,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
51,28
Економія при броні: -5,75 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
51,02
Економія при броні: -5,49 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
51,19
Економія при броні: -7,06 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
46,87
Економія при броні: -6,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
47,24
Економія при броні: -6,38 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
49,93
Економія при броні: -1,63 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
51,12
Економія при броні: -6,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
45,81
Економія при броні: -1,68 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
46,55
Економія при броні: -3,44 грн