Борна мазь 5% (Ointment acidi borici 5%)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 129 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
50,21
Економія при броні: -5,06 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
50,50
Економія при броні: -13,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Swiss pharmacy
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
50,00
Економія при броні: -12,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
50,60
Економія при броні: -13,30 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
50,81
Економія при броні: -4,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
47,20
Економія при броні: -5,78 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
49,60
Економія при броні: -12,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
50,50
Економія при броні: -13,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
50,50
Економія при броні: -13,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
50,60
Економія при броні: -13,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
50,00
Економія при броні: -12,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
54,30
Економія при броні: -17,00 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Галицька, 19
1.0 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"