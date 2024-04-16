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Активні речовини — “К”КИСЛОТА БОРНА* (ACIDUM BORICUM*)

КИСЛОТА БОРНА* (ACIDUM BORICUM*) Діюча речовина

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Знайдено: 20 препаратів
Борної кислоти розчин спиртовий 3% розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 3 %, флакон, 20 мл, № 1; Віола
Борної кислоти розчин спиртовий 3% Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 3 %, флакон, 20 мл, № 1 Віола
В 753 аптеках
від 10,05 грн
Ціни в аптеках
Борна мазь 5% мазь, 5 %, туба, 25 г, № 1; Тернофарм
Борна мазь 5% Мазь, 5 %, туба, 25 г, № 1 Тернофарм
В 710 аптеках
від 24,44 грн
Ціни в аптеках
Борна кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 3 %, флакон, 20 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Борна кислота Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 3 %, флакон, 20 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 341 аптеці
від 14,70 грн
Ціни в аптеках
Борна кислота порошок кристалічний, 10 г, пакет, № 1; Віола
Борна кислота Порошок кристалічний, 10 г, пакет, № 1 Віола
В 285 аптеках
від 12,50 грн
Ціни в аптеках
Борна кислота порошок кристалічний, 10 г, банка, № 1; Віола
Борна кислота Порошок кристалічний, 10 г, банка, № 1 Віола
В 190 аптеках
від 12,14 грн
Ціни в аптеках
Борна кислота розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 3 %, флакон, 25 мл, № 1; Фармак
Борна кислота Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 3 %, флакон, 25 мл, № 1 Фармак
В 188 аптеках
від 14,37 грн
Ціни в аптеках
Борна кислота порошок кристалічний, 30 г, пакет, № 1; Віола
Борна кислота Порошок кристалічний, 30 г, пакет, № 1 Віола
В 139 аптеках
від 31,45 грн
Ціни в аптеках
Борної кислоти розчин спиртовий 2% розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 2 %, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1; Тернофарм
Борної кислоти розчин спиртовий 2% Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 2 %, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1 Тернофарм
В 53 аптеках
від 7,50 грн
Ціни в аптеках
Борної кислоти розчин спиртовий розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 2 %, флакон, 25 мл, № 1; Фітофарм
Борної кислоти розчин спиртовий Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 2 %, флакон, 25 мл, № 1 Фітофарм
В 11 аптеках
від 12,62 грн
Ціни в аптеках
Борна кислота порошок кристалічний, 10 г, контейнер, № 1; Віола
Борна кислота Порошок кристалічний, 10 г, контейнер, № 1 Віола
В 10 аптеках
від 19,00 грн
Ціни в аптеках
Борної кислоти розчин спиртовий 3% розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 3 %, флакон, 20 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Віола
Борної кислоти розчин спиртовий 3% Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 3 %, флакон, 20 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Віола
В 9 аптеках
від 17,50 грн
Ціни в аптеках
Борна кислота порошок кристалічний, 10 г, пакет, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 1; Віола
Борна кислота Порошок кристалічний, 10 г, пакет, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 1 Віола
В 5 аптеках
від 16,70 грн
Ціни в аптеках
Борна кислота порошок, контейнер, 30 г, № 1; Віола
Борна кислота Порошок, контейнер, 30 г, № 1 Віола
В 2 аптеках
від 35,96 грн
Ціни в аптеках
Борної кислоти розчин спиртовий 3% розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 3 %, флакон, 20 мл, тм айві, тм айві, № 1; Віола
Борної кислоти розчин спиртовий 3% Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 3 %, флакон, 20 мл, тм айві, тм айві, № 1 Віола
В 1 аптеці
від 9,94 грн
Ціни в аптеках
Борної кислоти розчин спиртовий 3% розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 3 %, флакон, 20 мл, тм а+, тм а+, № 1; Віола
Борної кислоти розчин спиртовий 3% Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 3 %, флакон, 20 мл, тм а+, тм а+, № 1 Віола
В 1 аптеці
від 17,00 грн
Ціни в аптеках
Борна кислота порошок кристалічний, 10 г, пакет, тм а+, тм а+, № 1; Віола
Борна кислота Порошок кристалічний, 10 г, пакет, тм а+, тм а+, № 1 Віола
В 11 аптеках інших міст
від 17,50 грн
Ціни в інших містах
Борної кислоти розчин спиртовий 3% розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 3 %, флакон, 20 мл, № 1; Фарма Черкас
Борної кислоти розчин спиртовий 3% Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 3 %, флакон, 20 мл, № 1 Фарма Черкас
В 5 аптеках інших міст
від 11,10 грн
Ціни в інших містах
Борної кислоти розчин спиртовий 2% розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 2 %, флакон, 10 мл, № 1; Тернофарм
Борної кислоти розчин спиртовий 2% Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 2 %, флакон, 10 мл, № 1 Тернофарм
Немає в наявності
Борна кислота порошок кристалічний, 10 г, саше, № 10; Червона зірка
Борна кислота Порошок кристалічний, 10 г, саше, № 10 Червона зірка
Немає в наявності
Борна кислота порошок кристалічний, 10 г, пакет, тм магнолія, тм магнолія, № 1; Віола
Борна кислота Порошок кристалічний, 10 г, пакет, тм магнолія, тм магнолія, № 1 Віола
Немає в наявності

антисептична дія; коагулює білки (в тому числі ферменти) мікробної клітини, порушує проникність клітинної оболонки, завдяки чому затримується ріст і розвиток бактерій; виявляє слабку подразнювальну дію на грануляційну тканину.

дерматит, піодермія, мокнуча екзема, попрілості, тріщини шкіри, г. та хр. середній та зовнішній отит, кон’юнктивіти, кольпіти; педикульоз.

при піодермії, попрілостях, екземі уражені ділянки шкіри обробляти за допомогою серветки, попередньо змоченої спиртовим р-ном препарату, 2-3 р/добу; при отиті у зовнішній слуховий прохід вводити змочені спиртовим р-ном турунди або закапувати по 3-5 крап. 2-3 р/добу; при педикульозі мазь наносити на волосисту частину голови залежно від ступеня зараженості, густоти і довжини волосся, по 10-15-25 г; через 20-30 хв змити теплою проточною водою із застосуванням миючих засобів; волосся ретельно вичісувати густим гребенем; при попрілості та тріщинах шкіри мазь наносити тонким шаром на уражені ділянки; при дерматитах, мокнучій екземі для примочок використовувати 3% водний р-н (3 г борної кислоти в 100 мл води), водні р-ни готувати з порошку ex tempore; при піодермії, попрілостях для змазування уражених ділянок застосовувати також у вигляді 10% р-ну у гліцерині (10 г борної кислоти, гліцерину до 100 мл), цей р-н використовувати і для змазування слизової оболонки при кольпітах; для промивання кон’юнктивального мішка при кон’юнктивітах призначати 2% водний р-н (2 г борної кислоти в 100 мл води), тривалість курсу лікування - не більше 3-5 діб.

гіперчутливість до препарату; порушення функції нирок, хр. мезотимпаніт із нормальною або незначно зміненою слизовою оболонкою, травматичні перфорації барабанної перетинки; період вагітності та обробка молочних залоз у період годування груддю, дитячий вік (у тому числі новонароджені).

нудота, головний біль, блювання, сплутаність свідомості, діарея, шкірний висип, десквамація епітелію, олігурія; АР (почервоніння шкіри, свербіж, кропив’янку, набряк); розвиток анафілактичної реакції, включаючи шок; судоми.