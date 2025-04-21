Борна мазь 5% (Ointment acidi borici 5%)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
50,60
Економія при броні: -12,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
50,72
Економія при броні: -4,31 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
45,77
Економія при броні: -4,74 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
49,99
Економія при броні: -3,84 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
50,63
Економія при броні: -4,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
50,37
Економія при броні: -4,24 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
49,24
Економія при броні: -4,47 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
43,00
Економія при броні: -5,64 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
45,20
Економія при броні: -6,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пл. Привокзальна, -
1.1 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
49,60
Економія при броні: -11,10 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 43
1.7 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"