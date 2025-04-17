Борна мазь 5% (Ointment acidi borici 5%)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 703 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
54,30
Економія при броні: -15,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
50,90
Економія при броні: -10,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
49,96
Економія при броні: -4,19 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
55,80
Економія при броні: -11,93 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
46,27
Економія при броні: -4,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
45,20
Економія при броні: -6,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
51,38
Економія при броні: -5,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
41,86
Економія при броні: -3,70 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
41,16
Економія при броні: -1,23 грн