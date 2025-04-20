Борна мазь 5% (Ointment acidi borici 5%)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 124 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
48,66
Економія при броні: -2,77 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
50,00
Економія при броні: -12,60 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
50,55
Економія при броні: -4,55 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
54,30
Економія при броні: -16,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
48,81
Економія при броні: -1,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
50,50
Економія при броні: -13,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
48,84
Економія при броні: -2,98 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
50,35
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
47,52
Економія при броні: -2,96 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
46,31
Економія при броні: -1,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
50,60
Економія при броні: -13,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
49,75
Економія при броні: -3,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
47,57
Економія при броні: -3,01 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
3.5 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
3.7 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
50,12
Економія при броні: -5,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
3.7 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
46,83
Економія при броні: -5,41 грн