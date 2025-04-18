Борна мазь 5% (Ointment acidi borici 5%)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 194 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
57,43
Економія при броні: -3,58 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
47,31
Економія при броні: -3,53 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
48,90
Економія при броні: -3,75 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
50,18
Економія при броні: -5,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
50,00
Економія при броні: -12,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
51,88
Економія при броні: -1,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
49,07
Економія при броні: -3,92 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
54,30
Економія при броні: -16,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
50,61
Економія при броні: -2,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
45,42
Економія при броні: -4,56 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
49,05
Економія при броні: -3,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Борна мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
54,30
Економія при броні: -16,60 грн