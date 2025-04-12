Комбіновані препарати, що застосовуються при застудних захворюваннях.

Код АТХ R05 X.

Комплексний препарат на основі лікарських трав з протизапальними, відхаркувальними, муколітичними, спазмолітичними та жарознижувальними властивостями. Покращує секреторну функцію епітелію дихальних шляхів, поверхнево-активні властивості легеневого сурфактанта, стимулює функцію ворсинок епітелію, що позитивно впливає на ексудативну та поліферативну фази запалення. Розріджує густе мокротиння та полегшує вихід слизу з дихальних шляхів. На слизові оболонки глотки та бронхів діє як місцевий антисептик.

Дослідження показали, що застосування препарату зменшує тонус гладеньких м'язів бронхіол та трахеї, збільшує розмір бронхіол та альвеолярних мішечків, зменшує набряки слизових оболонок. Зміни вираженості кашлю спостерігаються через 3–4 дні прийому препарату.