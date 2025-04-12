Лінкас (Linkus)
Лінкас інструкція із застосування
Лікарська форма
Сироп.
Однорідний сироп коричневого кольору зі смаком м'яти перцевої та специфічним ароматом. Допускається випадання осаду.
Фармакотерапевтична група
Комбіновані препарати, що застосовуються при застудних захворюваннях.
Код АТХ R05 X.
Комплексний препарат на основі лікарських трав з протизапальними, відхаркувальними, муколітичними, спазмолітичними та жарознижувальними властивостями. Покращує секреторну функцію епітелію дихальних шляхів, поверхнево-активні властивості легеневого сурфактанта, стимулює функцію ворсинок епітелію, що позитивно впливає на ексудативну та поліферативну фази запалення. Розріджує густе мокротиння та полегшує вихід слизу з дихальних шляхів. На слизові оболонки глотки та бронхів діє як місцевий антисептик.
Дослідження показали, що застосування препарату зменшує тонус гладеньких м'язів бронхіол та трахеї, збільшує розмір бронхіол та альвеолярних мішечків, зменшує набряки слизових оболонок. Зміни вираженості кашлю спостерігаються через 3–4 дні прийому препарату.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату; цукровий діабет.
Органічні ураження серця (міокардит, перикардит, інфаркт міокарда), артеріальна гіпертензія; порушення функції печінки та нирок; гіпокаліємія; тяжкий ступень ожиріння.
Спосіб застосування та дози
Застосовувати внутрішньо. Дорослим та дітям віком від 12 років приймати по 2 чайні ложки (10 мл) сиропу 3–4 рази на добу; дітям віком від 7 до 11 — по 1 чайній ложці (5 мл) сиропу 4 рази на добу; дітям віком від 3 до 6 років — по 1 чайній ложці (5 мл) сиропу 3 рази на добу; дітям віком від 1 до 2 років — по 1/2 чайній ложці (2,5 мл) 3–4 рази на добу. Тривалість лікування — від 3 до 7 днів.
Передозування
Передозування та тривале застосування (більше 2 місяців) може викликати порушення водно-електролітного балансу, у результаті чого можливий розвиток гіпокаліємічної міопатії та міоглобінурії. Можливе посилення побічних ефектів.
Повідомлень щодо випадкового передозування не надходило.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не рекомендується одночасне застосування препарату з протикашльовими засобами, які зменшують відходження мокротиння (наприклад, кодеїн).
При необхідності застосування будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікаря.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
Сироп по 90 мл, або 120 мл, або 150 мл у флаконах № 1 у картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.