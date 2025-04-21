Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках у Вінниця
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,20
Економія при броні: -10,60 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
5.0 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,46
Економія при броні: -2,92 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,46
Економія при броні: -2,92 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
7.2 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,82
Економія при броні: -2,93 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
99,98
Економія при броні: -3,00 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
99,98
Економія при броні: -3,00 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Турбів, вул. Миру, 56
20.1 км
Лінкас сироп флакон 120 мл №1
Хербіон Пакистан
131,67
Економія при броні: -23,87 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Липовець, вул. Липківського Василя, 55
40.8 км
Лінкас сироп флакон 120 мл №1
Хербіон Пакистан
131,67
Економія при броні: -23,87 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Брацлав, вул. Незалежності, 3
56.2 км
Лінкас сироп флакон 120 мл №1
Хербіон Пакистан
143,01
Економія при броні: -0,72 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бар, вул. Каштанова, 40
61.7 км
Лінкас сироп флакон 120 мл №1
Хербіон Пакистан
131,67
Економія при броні: -23,87 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Бар, вул. Туніка Миколи, 1-А
62.4 км
Лінкас сироп флакон 120 мл №1
Хербіон Пакистан
146,50
Економія при броні: -38,70 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
74.2 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
81,00
Економія при броні: -2,43 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
81,50
Економія при броні: -2,44 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 7
100.9 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,46
Економія при броні: -2,92 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Новодністровськ, кв-л 4-й, 6
106.1 км
Лінкас сироп флакон 120 мл №1
Хербіон Пакистан
131,67
Економія при броні: -27,97 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, просп. Миру, 88
109.5 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,40
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Старокостянтинів, вул. Авіаторів, 28/8
110.4 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,40
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 1
110.7 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
111.9 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Джерела здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
111.9 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,40
Економія при броні: -10,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ямпіль, вул. Свободи, 142
112.0 км
Лінкас сироп флакон 120 мл №1
Хербіон Пакистан
131,67
Економія при броні: -23,87 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, шосе Львівське, 21/2
112.8 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,40
Економія при броні: -10,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Житомир, вул. Хлібна, 14
114.1 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан