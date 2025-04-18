Харків (адресу не вказано)
Доступно в 63 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
5.0 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 179
5.1 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 13
7.5 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,30
Економія при броні: -10,60 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
49,75
Економія при броні: -6,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Культури, 10
2.3 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Байрона, 136/8
6.7 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Сатурн-фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 100-А
6.9 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Тернопільська, 32
8.9 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Магнолія
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
11.1 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 295
12.1 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
35.9 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Слобожанське, вул. Закори, 11
48.0 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Берестин, вул. Шиндлера, 91
89.8 км
Лінкас сироп флакон 120 мл №1
Хербіон Пакистан
131,85
Економія при броні: -24,05 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46-Г
99.6 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,40
Економія при броні: -10,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
102.4 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,40
Економія при броні: -10,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Тростянець, вул. Благовіщенська, 53-А
106.2 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Миру, 9
127.8 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
96,60
Економія при броні: -9,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Миру, 7
127.9 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Бідного Олександра, 16
128.3 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,50
Економія при броні: -10,80 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,40
Економія при броні: -10,70 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,40
Економія при броні: -10,70 грн