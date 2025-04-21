Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках у Миколаїв
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
99,50
Економія при броні: -14,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
99,50
Економія при броні: -14,00 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
7.6 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,40
Економія при броні: -10,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 2/2
9.4 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,40
Економія при броні: -11,90 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
98.7 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
92,62
Економія при броні: -2,78 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,46
Економія при броні: -2,92 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,46
Економія при броні: -2,92 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 84/86
99.3 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
99,50
Економія при броні: -12,80 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
107.6 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
107.9 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
99,50
Економія при броні: -12,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
108.0 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
108.8 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
108.8 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
110.1 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
92,62
Економія при броні: -2,78 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,46
Економія при броні: -2,92 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,46
Економія при броні: -2,92 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
112.9 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 92/1
113.4 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
96,80
Економія при броні: -10,10 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 65
113.5 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан