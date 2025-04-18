Київ (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
92,10
Економія при броні: -19,74 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
92,10
Економія при броні: -19,74 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
92,10
Економія при броні: -19,74 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
80,30
Економія при броні: -2,41 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
96,68
Економія при броні: -2,90 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
96,68
Економія при броні: -2,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
96,80
Економія при броні: -14,40 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
92,88
Економія при броні: -2,79 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
99,98
Економія при броні: -3,00 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
99,98
Економія при броні: -3,00 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
85,40
Економія при броні: -2,56 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,46
Економія при броні: -2,92 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
99,98
Економія при броні: -3,00 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
90,32
Економія при броні: -2,71 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
99,60
Економія при броні: -2,99 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
99,98
Економія при броні: -3,00 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,46
Економія при броні: -2,92 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,46
Економія при броні: -2,92 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
2.5 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,90
Економія при броні: -21,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
2.8 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Маккейна Джона, 35-А
3.7 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,90
Економія при броні: -21,01 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,90
Економія при броні: -21,01 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Берестейський, 24
3.8 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
96,00
Економія при броні: -2,88 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,50
Економія при броні: -2,92 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
99,62
Економія при броні: -2,99 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
3.8 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
96,00
Економія при броні: -2,88 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,46
Економія при броні: -2,92 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
99,98
Економія при броні: -3,00 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
3.9 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,34
Економія при броні: -2,92 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,46
Економія при броні: -2,92 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,50
Економія при броні: -2,92 грн