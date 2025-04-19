Львів (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках у Львів
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,40
Економія при броні: -13,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,40
Економія при броні: -13,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Міхновських, 31-А
1.0 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
99,50
Економія при броні: -16,00 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,30
Економія при броні: -12,50 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Моршинська, 2
1.4 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Подорожник
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
2.0 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
96,80
Економія при броні: -13,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
2.0 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,40
Економія при броні: -13,90 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Кульпарківська, 35
2.1 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
83,42
Економія при броні: -2,50 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
99,60
Економія при броні: -2,99 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
2.4 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
88,88
Економія при броні: -2,67 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,26
Економія при броні: -2,92 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
99,98
Економія при броні: -3,00 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Замарстинівська, 122
2.6 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Медведецького, 29
2.9 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
3.0 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
85,34
Економія при броні: -2,56 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Садова, 2-А
3.1 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
3.3 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан