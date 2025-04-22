Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,36
Економія при броні: -2,92 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,46
Економія при броні: -2,92 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,46
Економія при броні: -2,92 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,50
Економія при броні: -5,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 33
3.0 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,40
Економія при броні: -5,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Космонавтів, 9
3.2 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 60
36.5 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,36
Економія при броні: -2,92 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,42
Економія при броні: -2,92 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,46
Економія при броні: -2,92 грн
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 3
36.8 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 15
48.6 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,40
Економія при броні: -10,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Гоголя, 8
64.8 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,40
Економія при броні: -10,70 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Димер, вул. Соборна, 73
104.5 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
84,88
Економія при броні: -2,55 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,36
Економія при броні: -2,92 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,46
Економія при броні: -2,92 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хотянівка, вул. Валова, 2-В
112.3 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
90,32
Економія при броні: -2,71 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,38
Економія при броні: -2,92 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,46
Економія при броні: -2,92 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
114.7 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
99,60
Економія при броні: -2,99 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
99,62
Економія при броні: -2,99 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
99,98
Економія при броні: -3,00 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Іванків, вул. Габорака Олега, 32
114.8 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
81,04
Економія при броні: -2,43 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
89,34
Економія при броні: -2,68 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
99,98
Економія при броні: -3,00 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Погреби, вул. Погребський шлях, 19
114.9 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,46
Економія при броні: -2,92 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
99,60
Економія при броні: -2,99 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
99,98
Економія при броні: -3,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Героїв України, 19
115.1 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
99,50
Економія при броні: -12,80 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 156
116.9 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,46
Економія при броні: -2,92 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,46
Економія при броні: -2,92 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,46
Економія при броні: -2,92 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
117.4 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,26
Економія при броні: -2,92 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,46
Економія при броні: -2,92 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
97,46
Економія при броні: -2,92 грн