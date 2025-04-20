Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
94,40
Економія при броні: -2,93 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
46,00
Економія при броні: -2,70 грн
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
92,00
Економія при броні: -4,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
92,75
Економія при броні: -5,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
90,79
Економія при броні: -3,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
94,67
Економія при броні: -3,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
89,33
Економія при броні: -3,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
47,53
Економія при броні: -1,82 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
96,75
Економія при броні: -5,33 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
94,29
Економія при броні: -2,86 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
94,94
Економія при броні: -3,45 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
92,00
Економія при броні: -7,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
88,69
Економія при броні: -4,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
90,67
Економія при броні: -4,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Радіаторна, 36
4.4 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
91,67
Економія при броні: -5,78 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
4.7 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
89,03
Економія при броні: -3,22 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
4.8 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
96,48
Економія при броні: -5,05 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
95,95
Економія при броні: -4,53 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
4.8 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
102,51
Економія при броні: -5,26 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Деповська, 126
4.8 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
92,57
Економія при броні: -4,96 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
4.9 км
Лінкас пастилки пастилки №16
Хербіон Пакистан
102,63
Економія при броні: -5,41 грн