Різні антисептики

Липи квіти (Linden flowers)

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Липи квіти
Липи квіти
Квітки 1,5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
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Липи квіти
Липи квіти
Квітки 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 97,23 грн
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Інструкція вказана для Липи квіти квітки 1,5 г фільтр-пакет №20

Липи квіти інструкція із застосування

Інструкція вказана для Липи квіти квітки 1,5 г фільтр-пакет №20

Склад

діюча речовина: липи квітки (Tiliae flores);

1 пачка містить: липи квіток (Tiliae flores) 50 г;

1 фільтр-пакет містить: липи квіток (Tiliae flores) 1,5 г.

Лікарська форма

Квітки.

Основні фізико-хімічні властивості: шматочки квіток, квітконіжок і приквітків різної форми; жовтувато-білого, зеленувато- або жовтувато-сірого, світло-жовтого, жовтувато-зеленого кольору.

Фармакотерапевтична група

Антисептичні засоби.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Біологічно активні речовини препарату чинять протизапальну, антисептичну, потогінну, жовчогінну, м'яку седативну дію, посилюють секрецію шлункового соку.

Показання

Внутрішньо — при застудних захворюваннях, бронхітах, зовнішньо — при ангінах, стоматитах, ларингітах, гінгівітах (у складі комплексної терапії).

Протипоказання

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Поліноз.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Невідома.

Особливості застосування

Застосування у період вагітності або годування груддю. За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає.

Спосіб застосування та дози

2 столові ложки квіток помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді 2–3 рази на добу після їди: дорослим та дітям віком від 14 років — по ½-1 склянці, дітям віком 12–14 років — по ⅓ склянки, 7–12 років — по ¼ склянки, 3–7 років — по 2 столові ложки. Зовнішньо застосовувати для полоскання ротової порожнини і горла 3–4 рази на добу. Перед застосуванням настій збовтати.

3 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати у теплому вигляді 2–3 рази на добу після їди: дорослим та дітям віком від 14 років — по 1 склянці, дітям віком 12–14 років — по ½ склянки, 7–12 років — по ⅓ склянки, 3–7 років — по ¼ склянки. Зовнішньо застосовувати для полоскання ротової порожнини і горла 3–4 рази на добу.

Приготовлений настій зберігати при температурі 8–15 оС не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти. Препарат застосовувати дітям віком від 3 років.

Передозування

Повідомлення відсутні.

Побічні реакції

Алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри). При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

Термін придатності

2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 ºС у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті, по 20 фільтр-пакетів у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Характеристики
Виробник
ЗАТ "Ліктрави"
Форма випуску
Квітки
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
1,5 г
Кількість штук в упаковці
20 шт.
ATC-група
Реєстрація
UA/5977/01/01 від 04.10.2016
Міжнародна назва