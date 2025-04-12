Липи квіти (Linden flowers)
Липи квіти інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: липи квітки (Tiliae flores);
1 пачка містить: липи квіток (Tiliae flores) 50 г;
1 фільтр-пакет містить: липи квіток (Tiliae flores) 1,5 г.
Лікарська форма
Квітки.
Основні фізико-хімічні властивості: шматочки квіток, квітконіжок і приквітків різної форми; жовтувато-білого, зеленувато- або жовтувато-сірого, світло-жовтого, жовтувато-зеленого кольору.
Фармакотерапевтична група
Антисептичні засоби.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Біологічно активні речовини препарату чинять протизапальну, антисептичну, потогінну, жовчогінну, м'яку седативну дію, посилюють секрецію шлункового соку.
Показання
Внутрішньо — при застудних захворюваннях, бронхітах, зовнішньо — при ангінах, стоматитах, ларингітах, гінгівітах (у складі комплексної терапії).
Протипоказання
Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Поліноз.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Невідома.
Особливості застосування
Застосування у період вагітності або годування груддю. За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає.
Спосіб застосування та дози
2 столові ложки квіток помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді 2–3 рази на добу після їди: дорослим та дітям віком від 14 років — по ½-1 склянці, дітям віком 12–14 років — по ⅓ склянки, 7–12 років — по ¼ склянки, 3–7 років — по 2 столові ложки. Зовнішньо застосовувати для полоскання ротової порожнини і горла 3–4 рази на добу. Перед застосуванням настій збовтати.
3 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати у теплому вигляді 2–3 рази на добу після їди: дорослим та дітям віком від 14 років — по 1 склянці, дітям віком 12–14 років — по ½ склянки, 7–12 років — по ⅓ склянки, 3–7 років — по ¼ склянки. Зовнішньо застосовувати для полоскання ротової порожнини і горла 3–4 рази на добу.
Приготовлений настій зберігати при температурі 8–15 оС не більше 2 діб.
Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.
Діти. Препарат застосовувати дітям віком від 3 років.
Передозування
Повідомлення відсутні.
Побічні реакції
Алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри). При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.
Термін придатності
2 роки.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 ºС у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті, по 20 фільтр-пакетів у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.
Категорія відпуску
Без рецепта.