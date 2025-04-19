Липи квіти (Linden flowers)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 117 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
115,00
Економія при броні: -16,53 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
127,30
Економія при броні: -26,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
126,80
Економія при броні: -25,60 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
124,99
Економія при броні: -26,55 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40
Економія при броні: -49,60 грн
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40
Економія при броні: -49,60 грн
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
127,30
Економія при броні: -26,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10
Економія при броні: -47,90 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
167,80
Економія при броні: -53,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40
Економія при броні: -49,60 грн
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,40 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10
Економія при броні: -47,90 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
136,24
Економія при броні: -37,75 грн