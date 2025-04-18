Липи квіти (Linden flowers)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 114 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40
Економія при броні: -42,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
132,74
Економія при броні: -43,42 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
145,61
Економія при броні: -48,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
135,32
Економія при броні: -25,33 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
128,15
Економія при броні: -7,15 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
152,50
Економія при броні: -30,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
156,98
Економія при броні: -9,41 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн