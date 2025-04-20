Липи квіти (Linden flowers)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 151 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
126,00
Економія при броні: -3,91 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
120,62
Економія при броні: -19,81 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
128,00
Економія при броні: -11,00 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
127,40
Економія при броні: -27,90 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
137,65
Економія при броні: -20,54 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
126,54
Економія при броні: -4,54 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,40 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
137,39
Економія при броні: -15,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
134,83
Економія при броні: -5,02 грн
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,40 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,40 грн