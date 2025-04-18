Липи квіти (Linden flowers)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 382 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
131,20
Економія при броні: -18,40 грн
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
112,60
Економія при броні: -12,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,11
Економія при броні: -4,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
133,50
Економія при броні: -33,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10
Економія при броні: -43,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
137,87
Економія при броні: -4,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
1.8 км
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн