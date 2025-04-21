Липи квіти (Linden flowers)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
125,35
Економія при броні: -5,91 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
155,70
Економія при броні: -7,34 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
161,93
Економія при броні: -14,51 грн
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
153,94
Економія при броні: -6,59 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
137,86
Економія при броні: -8,68 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,40 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
135,84
Економія при броні: -37,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
137,52
Економія при броні: -36,64 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,40 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
3.6 км
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
111,65
Економія при броні: -12,86 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,40 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
136,52
Економія при броні: -37,73 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
151,90
Економія при броні: -50,50 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,40 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"