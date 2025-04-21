Липи квіти (Linden flowers)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
117,90
Економія при броні: -14,70 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
104,65
Економія при броні: -5,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
117,40
Економія при броні: -14,20 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
130,60
Економія при броні: -19,10 грн
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
121,70
Економія при броні: -22,05 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
103,95
Економія при броні: -4,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
117,40
Економія при броні: -14,20 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
106,43
Економія при броні: -6,68 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
117,40
Економія при броні: -14,20 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн