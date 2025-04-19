Липи квіти (Linden flowers)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 154 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
127,44
Економія при броні: -5,58 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
132,60
Економія при броні: -11,14 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
136,93
Економія при броні: -10,18 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
138,30
Економія при броні: -39,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
125,00
Економія при броні: -17,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
122,84
Економія при броні: -5,40 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
153,58
Економія при броні: -6,33 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
124,38
Економія при броні: -6,64 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
134,01
Економія при броні: -7,56 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
153,58
Економія при броні: -6,46 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
131,29
Економія при броні: -5,94 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
153,24
Економія при броні: -5,51 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
168,72
Економія при броні: -6,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
145,56
Економія при броні: -9,13 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
154,50
Економія при броні: -6,43 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн