Липи квіти (Linden flowers)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 109 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
132,88
Економія при броні: -6,56 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
118,91
Економія при броні: -7,03 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
153,84
Економія при броні: -6,61 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
132,87
Економія при броні: -15,39 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
123,24
Економія при броні: -5,76 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
146,86
Економія при броні: -14,47 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,30
Економія при броні: -48,60 грн
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
151,95
Економія при броні: -4,74 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
145,03
Економія при броні: -8,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Липи квіти квітки 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,10 грн
Липи квіти квітки 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40 грн