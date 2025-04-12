Шлунковий збір №3 (Species stomachicae № 3)
Шлунковий збір №3 інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 1 г збору містить: крушини кори (Frangulae cortex) 300 мг, кропиви листя (Urticae folia) 300 мг, м'яти перцевої листя (Menthae piperitae folia) 200 мг, валеріани кореневищ з коренями (Valerianae rhizomata cum radicibus) 100 мг, лепехи кореневищ (Calami rhizomata) 100 мг.
Лікарська форма
Збір.
Основні фізико-хімічні властивості: суміш неоднорідних шматочків темно-зеленого, сіро-бурого, темно-бурого кольору з оранжевими і жовтувато-білими включеннями.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що впливають на систему травлення та метаболічні процеси.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Біологічно активні речовини збору спричиняють подразнення рецепторів слизової оболонки шлунка і кишечнику, що зумовлює регулюючий вплив на функції, у тому числі моторику, зазначених відділів шлунково-кишкового тракту; чинять легку проносну, спазмолітичну, седативну, протизапальну, жовчогінну дію.
Показання
Спазми шлунково-кишкового тракту, хронічні гастрити та холецистити, дискінезії жовчних шляхів, запори — у складі комплексної терапії.
Протипоказання
Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Бронхіальна астма, запори неврогенного та ендокринного походження, спастичні запори, синдром «гострого» живота, апендицит, гострий гастроентероколіт, інші запальні процеси черевної порожнини, шлунка, кишечнику; підвищена кислотність шлункового соку, кишкова непрохідність; виразковий коліт; кровотечі шлунково-кишкові, маткові (не пов'язані з менструальним циклом), гострі пропасні стани, депресія та інші захворювання, що супроводжуються пригніченням діяльності центральної нервової системи.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Можливе зниження ефективності антацидів, блокаторів Н2-гістамінових рецепторів (ранітидину, фамотидину).
Особливості застосування
Застосування у період вагітності або годування груддю. Протипоказано.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає.
Спосіб застосування та дози
1 столову ложку збору помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Застосовувати у теплому вигляді 2 рази на добу за 15–20 хв до їди: дорослим і дітям віком від 14 років — по ½ склянки, дітям віком
12–14 років — по ⅓ склянки. Перед застосуванням настій збовтати.
2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити
і настоювати 15 хв. Застосовувати у теплому вигляді 2 рази на добу за 15–20 хв до їди: дорослим і дітям віком від 14 років — по 1 склянці, дітям віком 12–14 років — по ½ склянки.
Приготовлений настій зберігати при температурі 8–15 оС не більше 2 діб.
Курс лікування — 20–25 днів. Повторні курси проводити після 10–12-денної перерви.
Діти. Препарат застосовувати дітям віком від 12 років за призначенням лікаря.
Передозування
Недотримання рекомендованих доз та тривале застосування (довше 2-х місяців) може призвести до колікоподібного болю у животі, нудоти, тенезмів, відчуття дискомфорту, діареї з метаболічними порушеннями, дегідратації, зниження функції ферментів кишечнику, атонії товстого кишечнику, а також спричинити відчуття пригніченості, підвищеної втомлюваності, сонливість, запаморочення, головний біль, брадикардію, біль у ділянці серця, підвищене згортання крові. Терапія симптоматична (промивання шлунка, застосування активованого вугілля, натрію сульфату).
Побічні реакції
Можливі алергічні реакції (у т.ч. кропив'янка, висипання та набряк шкіри, свербіж, гіперемія, контактний дерматит). Можливе виникнення колікоподібного болю у животі, порушення функції кишечнику, печії, нудоти, брадикардії, аритмії, пригнічення емоційних реакцій, психічної депресії, головного болю, тривожності. При гіперчутливості до валеріани кореневищ з коренями можливе порушення сну та прояв протилежного збуджувального ефекту. При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.
Термін придатності
2 роки.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 ºС у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 75 г у пачках з внутрішнім пакетом;
по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПрАТ «Ліктрави».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.