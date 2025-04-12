1 столову ложку збору помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Застосовувати у теплому вигляді 2 рази на добу за 15–20 хв до їди: дорослим і дітям віком від 14 років — по ½ склянки, дітям віком

12–14 років — по ⅓ склянки. Перед застосуванням настій збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити

і настоювати 15 хв. Застосовувати у теплому вигляді 2 рази на добу за 15–20 хв до їди: дорослим і дітям віком від 14 років — по 1 склянці, дітям віком 12–14 років — по ½ склянки.

Приготовлений настій зберігати при температурі 8–15 оС не більше 2 діб.

Курс лікування — 20–25 днів. Повторні курси проводити після 10–12-денної перерви.

Діти. Препарат застосовувати дітям віком від 12 років за призначенням лікаря.