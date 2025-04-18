Шлунковий збір №3 (Species stomachicae № 3)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках у Одеса
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
49,86
Економія при броні: -2,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
3.6 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
58,71
Економія при броні: -3,38 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Радісна, 23-А
4.9 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/6
6.1 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
6.2 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
50,45
Економія при броні: -1,75 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 15
6.4 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
6.6 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
49,30
Економія при броні: -1,59 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
7.7 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Вузівська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Шелухіна Сергія, 82
8.7 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 30-А
9.0 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
50,29
Економія при броні: -1,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 42/44
9.2 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
50,20
Економія при броні: -2,51 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 125/5
9.2 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
9.2 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
51,70
Економія при броні: -3,11 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 14/13
10.0 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
51,54
Економія при броні: -2,84 грн
Южна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
10.5 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 57
13.2 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group